Matilde Lorenzi, caporale, morta in allenamento in Val Senales alle porte dei vent’anni. Sembra tarda primavera in piazza San Lorenzo, la neve va immaginata dietro i bastioni della Val Sangone. Ma i ragazzi in tuta, con al braccio la fascia dedicata a "Matildina", sembrano un raduno di atleti pronti a lanciarsi fra i pali. Parenti, amici, autorità. Nonna Rosina e Paolo De Chiesa, le divise dell’Esercito e i ministri, migliaia di persone. Quotidiano.net - L’addio alla promessa dello sci. I genitori di Matilde in lacrime: "Renderemo le discese più sicure" Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: GIAVENO (Torino) Tutto parla di lei. Il cappello da alpina, le rose, uno sci con il suo nome, il tricolore. Intorno a questa biografia minima una folla enorme piangeLorenzi, caporale, morta in allenamento in Val Senales alle porte dei vent’anni. Sembra tarda primavera in piazza San Lorenzo, la neve va immaginata dietro i bastioni della Val Sangone. Ma i ragazzi in tuta, con al braccio la fascia dedicata a "Matildina", sembrano un raduno di atleti pronti a lanciarsi fra i pali. Parenti, amici, autorità. Nonna Rosina e Paolo De Chiesa, le divise dell’Esercito e i ministri, migliaia di persone.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’dello. I genitori di Matilde in lacrime: "Renderemo le discese più sicure";delloMatilde Lorenzi. Malagò: "una tragedia, terremo vivo il suo ricordo"; Matilde Lorenzi,delloazzurro; Matilde Lorenzi è morta:delloitaliano caduta ieri durante un allenamento in Alto…;sciatrice Matilde Lorenzi: vicinanza di Mattarella e Meloni, lutto nello sport;a Matilde Lorenzi,delloitaliano; Approfondisci 🔍

L’addio alla promessa dello sci. I genitori di Matilde in lacrime: "Renderemo le discese più sicure"

(quotidiano.net)

Sulla bara il cappello d’alpino, l’atleta era anche caporale dell’Esercito. Tutto parla di lei. Il cappello da alpina, le rose, uno sci con il suo nome, il tricolore. Intorno a questa biografia minima ...

Matilde Lorenzi è morta: addio alla promessa dello sci italiano caduta ieri durante un allenamento in Alto Adige

(ilfattoquotidiano.it)

La 20enne era ricoverata all’ospedale di Bolzano: è stato il ministero della Difesa a dare la notizia del decesso ...

La tragica scomparsa di Matilde Lorenzi: un tributo alla giovane promessa dello sci

(notizie.it)

Ricordo di Matilde Lorenzi, sciatrice scomparsa prematuramente, un tributo alla sua passione e determinazione.

Matilde Lorenzi, addio alla promessa dello sci azzurro

(panorama.it)

Matilde Lorenzi non ce l'ha fatta. La giovane promessa dello sci azzurro, 19 anni originaria di Villarbasse (provincia di Torino) è morta per le ferite riportate nel corso di una drammatica caduta in ...