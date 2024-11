Zonawrestling.net - Jey Uso: “La Bloodline originale si è riunita per chiudere la storia”

(Zonawrestling.net - venerdì 1 novembre 2024)- A partire da Bad Blood, i pezzi del puzzle sembra si stiano ricomponendo: la, composta da Roman Reigns e i fratelli Uso è tornata insieme. Nell’ultimo episodio di SmackDown, Jey Uso è tornato al fianco di suo fratello Jimmy e subito dopo, è stato ufficializzato uno scontro 3 vs. 3 in quel di Crown Jewel, dove l’OGaffronterà la nuova. Nell’evento che precede il PLE, Jey Uso ha parlato della scelta di tornare accanto a coloro i quali aveva affrontato tra SummerSlam 2023 (Roman Reigns) e WrestleMania 40 (Jimmy Uso). Nel Crown Jewel Kickoff, l’ex campione Intercontinentale ha detto:“Sarò con voi al 100%, anche se non so se io e Roman saremo davvero sulla stessa barca. Non lo saprò finché non saremo lì furi. Come ho detto prima, abbiamo grandi problemi e grandi situazioni irrisolte all’interno della mia famiglia.