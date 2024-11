Ilrestodelcarlino.it - "Il mio idolo è Kakà. Ma Palumbo è un maestro"

Una persona chiave per il mio arrivo in Italia e per iniziare a giocare è stata mio zio. Da piccolo ho rotto molte cose giocando, non solo a casa, anche in giro". Inizia col sorriso, ripensando al passato, il racconto di Kleis Bozhanaj ai canali canarini. È l'anno della consacrazione, probabilmente, per lui. Dopo i gol capolavoro nel derby e a Catanzaro dello scorso anno sotto la gestione Bianco, Bisoli ha puntato molto su di lui in questo inizio di stagione. Si inizia a percepire anche una certa modenesità: "Tra gnocco fritto e tigelle scelgo il primo – ha continuato – il cibo preferito in assoluto, invece, è la pizza. L'Albania è un paese bellissimo, con i suoi difetti come tutti, ci mancherebbe. Però, per crescere è meraviglioso. L'arrivo in Italia non fu semplice, in convitto a 16 anni, non conoscevo la lingua e la gente.