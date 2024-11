Perugia, primo novembre 2024 - È stato identificato grazie alle telecamere e ad un approfondito lavoro di indagini della Volante un uomo di 46 anni, di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine. Il 46enne nei giorni scorsi aveva aggredito in pieno centro, davanti alla Fontana, un uomo afghano senza alcun apparente motivo. L’aggressore ha utilizzato contro l’uomo uno spray urticante, facendogli perdere l’orientamento. Poi lo ha percosso con una stampella, dandosi infine alla fuga. La vittima poi accompagnata dagli agenti all'ospedale ha riportato una prognosi di 7 giorni. Il tunisino sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di uno spray urticante che è stato sequestrato. Lanazione.it - Ha aggredito un uomo in centro a Perugia, identificato e denunciato Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it:, primo novembre 2024 - È statograzie alle telecamere e ad un approfondito lavoro di indagini della Volante undi 46 anni, di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine. Il 46enne nei giorni scorsi avevain pieno, davanti alla Fontana, unafghano senza alcun apparente motivo. L’aggressore ha utilizzato contro l’uno spray urticante, facendogli perdere l’orientamento. Poi lo ha percosso con una stampella, dandosi infine alla fuga. La vittima poi accompagnata dagli agenti all'ospedale ha riportato una prognosi di 7 giorni. Il tunisino sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di uno spray urticante che è stato sequestrato.

