Goleada Futsal Massa Mette il sigillo anche il nuovo Rouiched

Futsal Massa 9 ELBA 97: Zani, Ballini, Nardelli, Marini, Scarfato, Marchetti, Del Buono, Angiolella Casoni, Linaldeddu, Vinci, Pilato. All. Linaldeddu. Futsal Massa: Russo, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Pintore, Mussi Gab., Mussi Gio., Ammannati, Puglione, Barotti, Rouiched. All. Aliboni. Arbitro: D'Agostino di Pisa. Marcatori: Ammannati 4 (M), Rouiched (M), Pintore (M), Puglione (M), Vignali (M), autogol (M), Marchetti 2 (E), Pilato (E). ELBA – Fa due su due il Futsal Massa che passa facilmente all'isola d'Elba nella seconda giornata del campionato di serie C2 mantenendosi in testa alla classifica. Il mattatore della giornata è stato l'esperto Ammanati (nella foto), autore di un poker di reti. Alla sagra del gol hanno partecipato anche Pintore, Puglione, Vignali ed il debuttante Rouiched.

