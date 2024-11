Roma, precisamente nella zona di San Giovanni, dove un Furto ha colpito una gioielleria in via Aosta. I ladri si sono introdotti nel negozio rompendo le vetrate, rubando gioielli esposti. I danni causati dall’atto criminale sono in fase di quantificazione e non si esclude che l’ammontare possa essere significativo. Questo atto ha suscitato l’intervento immediato delle forze dell’ordine che attualmente stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nella notte. L’intervento delle forze dell’ordine Subito dopo la segnalazione dell’irruzione, i carabinieri della stazione di San Giovanni e quelli della compagnia di Piazza Dante si sono recati sul posto per avviare le indagini. L’azione tempestiva è stata fondamentale per iniziare a raccogliere testimonianze utili e tracce che possano portare all’identificazione dei ladri. Gaeta.it - Furto notturno in gioielleria a Roma: ladri in azione in via Aosta Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Una nottata movimentata a, precisamente nella zona di San Giovanni, dove unha colpito unain via. Isi sono introdotti nel negozio rompendo le vetrate, rubando gioielli esposti. I danni causati dall’atto criminale sono in fase di quantifice non si esclude che l’ammontare possa essere significativo. Questo atto ha suscitato l’intervento immediato delle forze dell’ordine che attualmente stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nella notte. L’intervento delle forze dell’ordine Subito dopo la segnaldell’irruzione, i carabinieri della stdi San Giovanni e quelli della compagnia di Piazza Dante si sono recati sul posto per avviare le indagini. L’tempestiva è stata fondamentale per iniziare a raccogliere testimonianze utili e tracce che possano portare all’identificdei

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ina Roma: ladri in azione in via Aosta;alladi Porto Recanati, blitzdei ladri; MaxinellaBulgari. Raiddei ladri dalle fogne. In fuga con mezzo milione di bottino; Colpo grosso ina Milano:da mezzo milione in 2 minuti; Colpoinin pieno centro a Brescia: i ladri fuggono con un bottino da 70 mila euro; Maxiina Prati, rompono la saracinesca e scappano con un bottino da 150mila euro; Approfondisci 🔍

Colpo in gioielleria a Roma, rotte vetrate e rubato gioielli

(ansa.it)

Furto nella notte in una gioielleria di via Aosta, in zona San Giovanni a Roma. I ladri hanno rotto le vetrate e rubato i gioielli esposti per un danno da quantificare. (ANSA) ...

Furto in una gioielleria di via Solferino a Milano: la vetrina sfondata, la fuga e l'arresto di un 21enne e di un 19enne

(milano.corriere.it)

L'accusa: furto aggravato. Gli arrestati sono stati accompagnati nella camere di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo ...

Fanno la spaccata in gioielleria in via Solferino, a due passi dal comando dei carabinieri e finiscono ovviamente male. 2 arresti

(cronacaossona.com)

Questa notte, intorno alle 4:00, un tentato furto ha movimentato la zona fra corso Garibaldi e via Solferino, nel cuore di Milano. Un residente ha allertato il Nue 112 segnalando dei movimenti ...

Guastalla: furto nella notte in gioielleria, indagano i carabinieri

(nextstopreggio.it)

Poco dopo le 3.30 di oggi 26 ottobre 2024 i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (NOR) di Guastalla, su input dell’operatore in servizio al 112, intervenivano ...