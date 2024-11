Valditara, intervenendo a TG2 Post dal G20 Istruzione di Fortaleza, in Brasile, ha delineato i punti cardine emersi dal summit internazionale. L'articolo Formazione docenti, Valditara: “Deve essere obbligatoria, valutata e certificata. Abbiamo una delle più grandi piattaforme al mondo. Sono già partiti 44mila corsi” . Leggi tutto su Orizzontescuola.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Orizzontescuola.it: Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, intervenendo a TG2 Post dal G20 Istruzione di Fortaleza, in Brasile, ha delineato i punti cardine emersi dal summit internazionale. L'articolo: “unapiùalgià” .

Valditara al G20 Istruzione: “Gli insegnanti siano al centro dello sviluppo della comunità. Scuola fondamentale per l’inclusione

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha partecipato alla Riunione Ministeriale del G20 sull'Istruzione a Fortaleza, in Brasile, concentrandosi sul ruolo cruciale della scuola ...

Docenti romani contro il Ministro Valditara, la preside disapprova: “Non è corretto firmarsi come insegnanti del nostro liceo”

C’è polemica al liceo Montessori di Roma dove nei giorni scorsi 29 docenti avevano scritto una lettera criticando la partecipazione del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara all’iniziativa in di ...

Scuola Centrale Formazione a Fiera Didacta

Il confronto tra scuola, istituzioni e formazione professionale sul nuovo modello educativo proposto dalla riforma Valditara ...

Valditara a sit in pro Salvini, scontro tra docenti e preside

E' mio dovere tutelare i docenti che si sentono offesi da ... sull'educazione civica redatte dal ministero che Valditara presiede. Il fatto che un ministro dell'Istruzione, oltretutto con una ...