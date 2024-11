Lanazione.it - Firenze, Faccini Duo e Musica in Festa: doppio appuntamento al Festival Suoni Riflessi

(Lanazione.it - venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 - Un duo pianistico tra i più apprezzati della nuova generazione e un lungo pomeriggio insieme ai talenti delle principali istituzionili toscane. L’è sabato 2 e domenica 3 novembre alla Sala Vanni di. Due appuntamenti d’eccezione dunque per il. Debussy, Dukas e Ravel: un repertorio tutto francese quello che i pianisti Elia e Betsabeaproporranno sabato 2 novembre alle ore 18. Tra i vincitori del concorso “Amur per i nuovi talenti 2022”, ilPiano Duo è stato premiato in oltre trenta competizioni nazionali e internazionali in Italia e all’estero (Polonia, Andorra, Spagna, Ungheria). Nel giugno 2024 è uscito il cd di debutto, con l’etichetta italo-giapponese Da Vinci Classics: un progetto interamente dedicato alladi Maurice Ravel.