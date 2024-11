Festival della Peste 2024 a Milano: cinque giorni tra mostre, laboratori e performance (Di venerdì 1 novembre 2024) Milano, 1 novembre 2024 – Il Festival della Peste torna a Milano con la VII edizione, dal 6 al 10 novembre. cinque giorni di performance, mostre, conversazioni, laboratori, pratiche psico-fisiche, nella sede della Fondazione Il Lazzaretto e oltre: il risultato di un anno di lavoro, dialoghi, workshop con artisti, performer, curatori, filosofi, scienziati sul tema della Peste, con un pubblico che è chiamato a contribuire alla programmazione del Festival ponendo domande e fornendo punti di vista. Il Festival rappresenta la principale apertura pubblica nel programma della Fondazione e costituisce la perfetta sintesi di un lavoro partecipato. Ilgiorno.it - Festival della Peste 2024 a Milano: cinque giorni tra mostre, laboratori e performance Leggi tutto su Ilgiorno.it (Di venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre– Iltorna acon la VII edizione, dal 6 al 10 novembre.di, conversazioni,, pratiche psico-fisiche, nella sedeFondazione Il Lazzaretto e oltre: il risultato di un anno di lavoro, dialoghi, workshop con artisti, performer, curatori, filosofi, scienziati sul tema, con un pubblico che è chiamato a contribuire alla programmazione delponendo domande e fornendo punti di vista. Ilrappresenta la principale apertura pubblica nel programmaFondazione e costituisce la perfetta sintesi di un lavoro partecipato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dellaa Milano: cinque giorni tra mostre, laboratori e performance; Milano, VII edizione deldelladi Fondazione Lazzaretto, 6-10 novembre; Iculturali in Italia di fine ottobre/inizio novembre. C2C, Venezia Sounds, Salone Off Food Topic; Fiera di San Carloa Voltri: festa patronale con bancarelle di prodotti tipici e castagnata; Cosa fare a Milano a Novembre: mostre, eventi e appuntamenti; VII edizione deldella

Festival della Peste 2024 a Milano: cinque giorni tra mostre, laboratori e performance

(ilgiorno.it)

Milano, 1 novembre 2024 – Il Festival della Peste torna a Milano con la VII edizione, dal 6 al 10 novembre. Cinque giorni di p erformance, mostre, conversazioni, laboratori, pratiche psico-fisiche, ne ...

Festival Salute 2024, Khalil: "L'obesità costa all'Italia l'1,8% del pil"

(repubblica.it)

Elias Khalil, presidente e direttore generale di Eli Lilly Italia, Europa Centro-Orientale e Israele al Festival di Salute del Gruppo Gedi a Padova racconta come prevenire ma anche come curare ...

MILANO, A NOVEMBRE

(9colonne.it)

La Fondazione Il Lazzaretto presenta la VII edizione del Festival della Peste che pone al centro della propria ricerca il binomio Ordinario e Mostruoso indagato insieme a Salvatore Cristofaro, co-cur ...

VII edizione del Festival della Peste! di Fondazione Lazzaretto

(expartibus.it)

La Fondazione Il Lazzaretto presenta la VII edizione del Festival della Peste! che pone al centro della propria ricerca il binomio Ordinario e Mostruoso indagato insieme a Salvatore Cristofaro, ...