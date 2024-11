Lanazione.it - Emergenza via Firenze. Lettera delle famiglie: "Ci sentiamo in pericolo"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Oltre trenta, che abitano lungo via, un’arteria importante per la circolazione di Lamporecchio, che porta dal centro del paese in direzionefrazioni di Mastromarco e Cerbaia, hanno redatto ed inviato un documento nel quale denunciano le pessime condizioni del manto stradale, l’assenza di strisce pedonali e la manutenzione dei marciapiedi. Poi considerato che questa strada è un lungo rettilineo, che invita gli automobilisti a prendere velocità, spesso eccessiva esa, nellarichiedono che sulla strada sia urgentemente installato un autovelox, in modo tale da persuadere gli automobilisti ad una guida menosa, a tutela della cittadinanza della zona. Un problema quello di viache dura da molti anni e che più volte è emerso nelle proteste dei cittadini.