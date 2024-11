Eccellenza Il programma e gli arbitri della 9^ giornata

Leggi tutto su .com

(.com - venerdì 1 novembre 2024)- La “Rata” per trovare una bella risposta alle amnesie di domenica scorsa raggiungerà Fabriano. Portuali-Chiesanuova si ritrovano faccia a faccia indopo la finale playoff di Promozione di tre stagioni fa. Sangiustese e K Sport, match ad alta intensità Vallesina, 1° novembre 2024 – Show must go on: quella all’orizzonte sarà la nona domenica diMarche. Entra sempre più nel vivo il massimo campionato regionale. Con il progredire del mese autunnale, c’è da continuare a scoprire chi meglio apparirà da sotto le foglie quantomeno fino alla sosta. Dall’alto, verso il basso. La Maceratese, da media punti la più indicata a potersi laureare campione d’inverno più avanti, deve compiere lo step Fabriano Cerreto.