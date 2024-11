un’inchiesta per accertare le responsabilità” in merito al disservizio che questa mattina ha tenuto bloccate per oltre un’ora tutte le linee della Circumvesuviana. A comunicarlo è la stessa azienda di trasporti, che in una nota sottolinea che “chi ha sbagliato ne pagherà le conseguenze”. Eav spiega che “sulle linee vesuviane questa mattina vi è stato un ritardo nella programmazione della sostituzione degli estintori sui treni, che ha causato un fermo della circolazione per oltre un’ora”. L'articolo Eav apre un’inchiesta interna sui disservizi della Circumvesuviana proviene da Ildenaro.it. Leggi tutto su Ildenaro.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ildenaro.it: L’Ente Autonomo Volturno, guidato da Umberto De Gregorio, procederà ,”conper accertare le responsabilità” in merito alo che questa mattina ha tenuto bloccate per oltre un’ora tutte le linee. A comunicarlo è la stessa azienda di trasporti, che in una nota sottolinea che “chi ha sbagliato ne pagherà le conseguenze”. Eav spiega che “sulle linee vesuviane questa mattina vi è stato un ritardo nella programmazionesostituzione degli estintori sui treni, che ha causato un fermocircolazione per oltre un’ora”. L'articolo Eavsuiproviene da Ildenaro.it.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:un’inchiestasui disservizi della Circumvesuviana+-; Circumvesuviana in tilt, disagi per cittadini e turisti; Circumvesuviana ferma oggi 1 novembre per un’ora: “Estintori scaduti. Sospesi tutti i treni”; Napoli, l'scopre e sospende 26 ferrovieri infedeli: imbrogli su ticket e orari; Treno Circumvesuviana deraglia nel Napoletano; Treno della Circumvesuviana deragliato, tre indagati; Approfondisci 🔍

Circumvesuviana, stop di oltre un'ora per la sostituzione di estintori: l'Eav annuncia inchiesta interna

(napolitoday.it)

Inizio di mattinata difficile sulle linee vesuviane con uno stop alla circolazione. L'azienda regionale di trasporti: "Chi ha sbagliato, ne pagherà le conseguenze" ...

Circumvesuviana in tilt, disagi per cittadini e turisti

(ilroma.net)

Nuovi pesanti disagi per migliaia di turisti e i pendolari che si servono della Circumvesuviana, in Campania, per i loro spostamenti. Infatti per tutto il corso della mattinata il servizio lungo tutte ...

Un uomo travolto da treno Eav mentre sta attraversando i binari

(stylo24.it)

L’azienda ha disposto la commissione d’inchiesta interna per gli accertamenti. Intanto è ripresa la circolazione. Terminati i rilievi da parte delle autoritè preposte, l’Eav ha reso noto che il treno ...

Napoli, sciopero Eav oggi: dopo le aggressioni linee ferme

(ilmattino.it)

Sono gli effetti sui servizi resi da Eav dello sciopero di quattro ore proclamato per questa mattina dalle 8:20 alle 12:20 dalle organizzazioni sindacali Orsa, Usb, Faisa Confail, Filt Cgil ...