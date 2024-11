Due squali volpe spiaggiati a Torre del Greco: “Spesso vittima di incidenti” - Napoli, 1 novembre 2024 – Una scena triste quella di oggi sul lido La Scala di Torre del Greco: due esemplari di squalo volpe sono stati ritrovati spiaggiati e senza vita. A dare l’allarme per primi sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato forze dell’ordine e associazioni che si occupano della tutela del mare. Tra questi, gli esperti di Fondali Campania, da sempre impegnati nella salvaguardia del litorale regionale. Quotidiano.net - Due squali volpe spiaggiati a Torre del Greco: “Spesso vittima di incidenti” Leggi tutto su Quotidiano.net (Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Napoli, 1 novembre 2024 – Una scena triste quella di oggi sul lido La Scala didel: due esemplari di squalosono stati ritrovatie senza vita. A dare l’allarme per primi sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato forze dell’ordine e associazioni che si occupano della tutela del mare. Tra questi, gli esperti di Fondali Campania, da sempre impegnati nella salvaguardia del litorale regionale.

Due squali volpe trovati spiaggiati nel Napoletano: «Avevano delle corde che legavano le pinne». Cosa è successo

Incredibile sorpresa questa mattina alle 10.30 nel mare della spiaggia La Scala. Sono stati trovati dai bagnanti due squali volpe in acqua, ancora vivi al momento del ritrovamento. Gli ...

Due squali volpe trovati spiaggiati nel Napoletano

Due esemplari di squalo volpe: sono quelli ritrovati quest'oggi nella zona posta a ridosso del lido La Scala, lungo via Calastro, nella parte iniziale del lungomare di Torre del Greco, nel Napoletano.

Trovati due squali spiaggiati nel napoletano: l’intervento di bagnanti e capitaneria di porto

Ora i due esemplari, di 4 e 4 metri e mezzo saranno trasportati a vicino Istituto Zooprofilattico per essere analizzati ...

Sorpresa e choc a Grado: cosa abbocca alla lenza…

dopo due ore di attesa, ha visto abboccare un altro squalo e anche stavolta un volpe, anche se molto più grande e imponente, visto che si trattava di un esemplare di tre metri di lunghezza e circa un ...