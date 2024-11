Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri inseguono i ladri su una Tesla rubata e sparano alle gomme: fermati

(Di venerdì 1 novembre 2024) Reggio Emilia, 1 novembre 2024 – Per fermare una banda di, ihanno dovuto sparare ad uno pneumatico dell’auto in fuga. È successo all’alba di stamattina in città dove i militari si sono lanciati all’inseguimento di unaModel 3in via Malaguzzi, a Ospizio, grazie al sistema Gps installato dal 61enne proprietario che ha dato l’allarmeforze dell’ordine. Ne è nato un rocambolesco e pericoloso tallonamento per le strade attorno al centro intorno6 di oggi. I militari sono riusciti a rintracciare i fuggitivi in via Buozzi, in zona Arcispedale Santa Maria Nuova: all’alt però i malviventi non si sono, scontrandosi pure con una Mercedes 220 condotta da un 51enne, per poi continuare la corsa rischiando di investire pure un carabiniere.