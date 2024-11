Borsa | Milano chiude in deciso rialzo +115%

Borsa: Milano chiude in deciso rialzo (+1,15%) - Chiusura in rialzo per Piazza Affari in una giornata positiva per tutte le Borse europee. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,15% a 34.676 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in deciso rialzo (+1,15%) Leggi tutto su Quotidiano.net (Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Chiusura inper Piazza Affari in una giornata positiva per tutte le Borse europee. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,15% a 34.676 punti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inrialzo (+1,15%);inrialzo (+1,15%);inrialzo (+1,15%); Borse 1 novembre |inrialzo, sugli scudi le banche dopo l'ok dei rating;inrialzo (+1,15%); Borse oggi in diretta | Il Ftse Mibin netto calo (-2,6%). Asalgono solo le utilities; Approfondisci 🔍

Borsa: Milano chiude in deciso rialzo (+1,15%)

(ansa.it)

Chiusura in rialzo per Piazza Affari in una giornata positiva per tutte le Borse europee. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,15% a 34.676 punti.

Borsa: Milano chiude in calo dello 0,64%

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - La Borsa di Milano chiude in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,64% 34.281 punti. (ANSA).

Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -1,2%

(corrieredellosport.it)

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Si chiude in calo la seduta della Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha perso l'1,21% a 34.502 punti. Maglia nera per Campari (-18,5%) e in controtendenza una manciata di tit ...

Le Borse di oggi, 31 ottobre. Focus sulle trimestrali, Europa ancora in calo

(repubblica.it)

MILANO – Un’altra ripartenza debole per i mercati ... 0,25%. Chiusura di seduta in deciso calo per le principali Borse europee. Il Cac 40 di Parigi cede l'1,05% a 7.350,37 punti, il Dax di Francoforte ...