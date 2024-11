Bombe russe su Odessa | feriti due vigili

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

Duedel fuoco ucraini sono rimastiieri sera in seguito ad un attacco russo contro una caserma dei pompieri a: lo ha reso noto su Telegram il servizio di emergenza statale della regione, come riporta Ukrinform. "Idel fuoco sono stati attaccati dal nemico. Due soccorritori che stavano andando nel rifugio durante il raid aereo,sono rimastie attualmente sono in ospedale", si legge nel messaggio. La caserma e i camion deidel fuoco sono stati danneggiati