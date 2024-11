Ilgiorno.it - Blitz nell’edificio occupato a Chignolo d’Isola: 7 identificati, uno arrestato

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it:(Bergamo) – Nelle prime ore di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Treviglio sono intervenuti in un edificio abbandonato in via XXV Aprile, aD'Isola, da tempoabusivamente. Nel corso del, effettuato dai militari insieme alla Polizia Locale, sono stati7 marocchini tra i 17 e i 32 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale e con precedenti, denunciati per invasione di terreni e edifici. Le perquisizioni personali e locali hanno permesso di trovare a uno degli occupanti hashish per uso personale. Alcuni di loro sono stati anche denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.