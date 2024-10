Parigi-Bercy con gli otto ottavi di finale che hanno decretato i qualificati ai quarti. Partiamo dalla sorpresa di giornata, ovvero l’eliminazione del n.2 del mondo, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato sconfitto con il punteggio di 6-1 3-6 7-5 dal francese Ugo Humbert (n.18 del ranking). Una prestazione super del transalpino, a cui ha fatto da contraltare una non così brillante dell’iberico. Humbert giocherà dunque il prossimo turno contro l’australiano Jordan Thompson (n.28 ATP), a segno contro l’altro transalpino Adrian Mannarino (n.58 del ranking) per 7-5 7-6 (5). Vittorie a fatica per Alexander Zverev e Grigori Dimitrov, entrambi contrapposti a due padroni di casa. Il tedesco (n.3 del mondo) si è imposto contro Arthur Fils (n. Oasport.it - ATP Parigi-Bercy, Zverev e Dimitrov a fatica ai quarti di finale. Avanzano de Minaur, Tsitsipas e Rune Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Giornata intensa nel Masters1000 dicon gli otto ottavi diche hanno decretato i qualificati ai. Partiamo dalla sorpresa di giornata, ovvero l’eliminazione del n.2 del mondo, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato sconfitto con il punteggio di 6-1 3-6 7-5 dal francese Ugo Humbert (n.18 del ranking). Una prestazione super del transalpino, a cui ha fatto da contraltare una non così brillante dell’iberico. Humbert giocherà dunque il prossimo turno contro l’australiano Jordan Thompson (n.28 ATP), a segno contro l’altro transalpino Adrian Mannarino (n.58 del ranking) per 7-5 7-6 (5). Vittorie aper Alexandere Grigori, entrambi contrapposti a due padroni di casa. Il tedesco (n.3 del mondo) si è imposto contro Arthur Fils (n.

