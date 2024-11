Antonio Scurati torna in Rai: “Il rifiuto di dirsi antifascisti minaccia la democrazia” - Antonio Scurati torna in Rai, ospite di Marco Damilano nel programma di Rai3 Il Cavallo e la Torre, a sei mesi dal caso del monologo bloccato da viale Mazzini: "L'antifascismo siamo noi. Se ancora oggi non possiamo consentire, con serenitĂ e civiltĂ , di dirci tutti antifascisti, vedo una pervicace ostinazione nel riconoscere l'ovvio, cioè che l'antifascismo oggi per noi qui in Italia si identifica nella democrazia liberale. Un pervicace rifiuto che è una minaccia alla democrazia liberale". Fanpage.it - Antonio Scurati torna in Rai: “Il rifiuto di dirsi antifascisti minaccia la democrazia” Leggi tutto su Fanpage.it (Fanpage.it - venerdì 1 novembre 2024)in Rai, ospite di Marco Damilano nel programma di Rai3 Il Cavallo e la Torre, a sei mesi dal caso del monologo bloccato da viale Mazzini: "L'antifascismo siamo noi. Se ancora oggi non possiamo consentire, con serenitĂ e civiltĂ , di dirci tutti, vedo una pervicace ostinazione nel riconoscere l'ovvio, cioè che l'antifascismo oggi per noi qui in Italia si identifica nella democrazia liberale. Un pervicaceche è unaalla democrazia liberale".

Antonio Scurati torna in Rai, ospite di Marco Damilano nel programma di Rai3 Il Cavallo e la Torre, a sei mesi dal caso del monologo bloccato da viale Mazzini.

Antonio Scurati in Rai: un monologo sul significato dell’antifascismo e la democrazia

Antonio Scurati, in un'intervista su Rai3, sottolinea l'importanza dell'antifascismo per la democrazia italiana e avverte sui rischi dell'autoritarismo e della demonizzazione degli intellettuali nella ...

"L'antifascismo siamo noi, che viviamo in una Repubblica democratica fondata su una Costituzione che scaturisce dall'antifascismo: se ancora oggi non possiamo consentire, con serenità e civiltà, di di ...

