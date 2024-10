Zonawrestling.net - AEW: Nata la figlia di Ruby Soho e Angelo Parker

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Zonawrestling.net: Fiocco rosa in AEW.hanno dato il benvenuto alla prima, Evie. L’annuncio è arrivato su X da, proprio il giorno di Halloween. The perfect #Halloween. Welcome to the world, Evie.P.S. Your mom @realis a total badass! pic.twitter.com/eSPvSgfSob— ‘Cool Hand’(@The) October 31, 2024 Anno da ricordare per la coppia I due hanno annunciato la gravidanza sul ring lo scorso aprile durante una puntata di Rampage, dopo esser stati protagonisti di una storyline con Saraya. Per i due, a maggio, anche il matrimonio, e ora la nascita della primogenita, a chiudere un anno di grande felicità. Da parte della nostra redazione, congratulazioni ai neogenitori!