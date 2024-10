Uragani e inondazioni, si possono monitorare con un'app (Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI - Un'applicazione basata sul web che raccoglie dati di crowdsourcing per analizzare le inondazioni e permettere di affrontarle: è quanto sviluppato da un team di ricercatori guidato dall'Università della Florida del sud (Usf) che ha utilizzato la app per ottenere dati essenziali sugli Uragani Helene e Milton. Il team di ricercatori guidato dal professore Petersburg Barnali Dixon ha utilizzato l'app Cris-Hazard per analizzare le inondazioni in tempo reale nella contea di Pinellas, che ospita 588 miglia di costa. L'app ha anche ricevuto dati dagli utenti della vicina contea di Hillsborough durante l'uragano Milton, il che ha consentito al team di espandere la propria ricerca. Agi.it - Uragani e inondazioni, si possono monitorare con un'app Leggi tutto 📰 Agi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI - Un'applicazione basata sul web che raccoglie dati di crowdsourcing per analizzare lee permettere di affrontarle: è quanto sviluppato da un team di ricercatori guidato dall'Università della Florida del sud (Usf) che ha utilizzato la app per ottenere dati essenziali sugliHelene e Milton. Il team di ricercatori guidato dal professore Petersburg Barnali Dixon ha utilizzato l'app Cris-Hazard per analizzare lein tempo reale nella contea di Pinellas, che ospita 588 miglia di costa. L'app ha anche ricevuto dati dagli utenti della vicina contea di Hillsborough durante l'uragano Milton, il che ha consentito al team di espandere la propria ricerca.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, simonitorare con un'app; Uragano Milton in Florida, i video della devastazione e delle; Helene si abbatte sulla Florida, morti e; Come si classificano glie perché le cinque categorie non sono più sufficienti; Florida, in arrivo Uragano Helene: previsti forti venti e, stato di emergenza per 41 delle 67 cont; Uragano Milton in Florida, news in diretta: 10 vittime accertate, case distrutte e, 3,3 milioni di utenti senza elettricità; Approfondisci 🔍

Uragani e inondazioni, si possono monitorare con un'app

(msn.com)

AGI - Un'applicazione basata sul web che raccoglie dati di crowdsourcing per analizzare le inondazioni e permettere di affrontarle: è quanto sviluppato da un team di ricercatori guidato dall'Universit ...

Alluvioni, uragani e cambiamento climatico. «Don’t look up» è già qui. Perché non lo vediamo?

(vanityfair.it)

Le immagini di alluvioni e uragani sono sempre più drammatiche: la crisi climatica sta già presentando il conto e vale più di una manovra. Eppure, come nel film di qualche anno fa, facciamo finta di n ...

Qual è stato l’uragano più forte di sempre e qual è il più forte possibile?

(greenme.it)

Record di uragani infranti; misurazioni e cambiamenti climatici predicono tempeste future ancora più potenti e devastanti ...

Uragani, crisi ambientale e inquinamento: anche gli europei rischiano di diventare rifugiati climatici? Cosa può succedere

(ilmessaggero.it)

L'espressione "rifugiato climatico" di cui si parla tanto sui social in seguito ... ad abbandonare la propria terra a causa di uragani, inondazioni, tempeste, siccità e carestie.