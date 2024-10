Lanazione.it - Tragica caduta, cacciatore muore a Firenzuola

Leggi tutto 📰 Lanazione.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)(Firenze), 31 ottobre 2024 – Undi 68 anni è morto questa mattina adopo unain un calanco. L’incidente è avvenuto in via Frena Castello; sul posto il 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo, arrivati intorno alle 9,30. Secondo quanto ricostruito, il 68enne è accidentalmente caduto per diversi metri; i sanitari e il personale elisoccorritore di Pegaso lo hanno raggiunto e avviato le operazioni di recupero e di rianimazione ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.