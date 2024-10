Tragedia in Irpinia, uomo trovato cadavere in casa (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia per la comunità di Ariano Irpino. Su segnalazione i Carabinieri della locale Compagnia, sono intervenuti presso l’abitazione di un 40enne, rinvenuto cadavere dai suoi familiari. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma anche il personale sanitario del 118, che ha constatato il decesso per arresto cardiaco. Accertamenti in corso. L'articolo Tragedia in Irpinia, uomo trovato cadavere in casa proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Tragedia in Irpinia, uomo trovato cadavere in casa Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoper la comunità di Ariano Irpino. Su segnalazione i Carabinieri della locale Compagnia, sono intervenuti presso l’abitazione di un 40enne, rinvenutodai suoi familiari. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma anche il personale sanitario del 118, che ha constatato il decesso per arresto cardiaco. Accertamenti in corso. L'articoloininproviene da Anteprima24.it.

