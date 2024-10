Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-10-2024 ore 08:00

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Luceverdenon trovati dalla redazione Buongiornosostenuto il terrore progressivamente in quest’ora è sulla rete viaria cittadina cominciamo col segnalare un incidente sull’Aurelia Attenzione ci sono da Malagrotta al Raccordo direzione del centro sulla raccordo anulare incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna raccordo tra il bivio con laFiumicino è l’uscita ottica Acilia ora tra le uscite prendetene Tiburtina in direzione quindi Salaria incolonnamenti sulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone sulla Flaminia dal bivio di Sacrofano Prima porta e poi da Labaro a Tor di Quinto code sul tratto Urbano dellaL’Aquila lungo la diramazioneSud rispettivamente dal raccordo alla tangenziale est ed a Torrenova al Raccordo disagi sulla Tiburtina per un incidente avvenuto all’altezza della ruota di ...