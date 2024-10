Ilnapolista.it - Thiago Motta è la nuova Y10: piace alla gente che piace e alla stampa. E soprattutto agli avversari

(Di giovedì 31 ottobre 2024)è laY10:che. EC’era una volta la Juventus di Massimiliano Allegri. In tanti sostenevano fosse brutta, sparagnina, troppo scolastica, e che si salvasse soltanto grazieluce dei singoli. Sia come sia, Allegri è stato accompagnatoporta dopo la vittoria di un titolo che non sarà una Champions ma resta sempre un titolo. Ecco poi la Juventus di, allenatore cheche. Esaltato dgrande, inanella due vittorie iniziali in campionato e poi Taac inizia ad annaspare. Lipsia rimane una serata da incorniciare ma resta lontana. La serata di San Siro di domenica scorsa è già solo un ricordo. Veniamo a Juve-Parma.