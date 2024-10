Donnapop.it - TeleMeloni diventa Tele… FLOP! Che disastro la Rai, chiudono molti programmi per bassi ascolti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, la Rai ha vissuto una crisi disenza precedenti, culminando nella decisione di chiudere diversiche non sono riusciti a conquistare il pubblico. Dalla fine di L’Altra Italia con Antonino Monteleone a crolli clamorosi di show storici come Reazione a catena, la situazione sembra sempre più critica. Ecco i principalidella stagione, analizzando le cause di tale insuccesso e le reazioni del pubblico e della dirigenza Rai. Rai: ecco tutti icheLa decisione di chiudere alcuninon è solo una questione di numeri, ma di percezione e qualità dell’offerta televisiva. Tra iche stanno per dire addio, L’Altra Italia spicca per il suo clamoroso fallimento. Anche il quiz preserale Reazione a catena sta soffrendo, conche si sono abbassati drasticamente.