Tapiro ad Alan Friedman per aver fatto cadere Giada Lini a Ballando: “Ho perso un dente, provavo dolore” (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Striscia la Notizia, Tapiro d'oro al concorrente di Ballando con le stelle che nella scorsa puntata ha causato la caduta della ballerina Giada Lini. Fanpage.it - Tapiro ad Alan Friedman per aver fatto cadere Giada Lini a Ballando: “Ho perso un dente, provavo dolore” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Striscia la Notizia,d'oro al concorrente dicon le stelle che nella scorsa puntata ha causato la caduta della ballerina

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:adper aver fatto cadere Giada Lini a Ballando: "Ho perso un dente, provavo dolore"; Puntata del 21/10/2024; “Alberto Matano mi ha definito ‘orrendo’, come si permette? Non lo accetto”: la…;ha perso un dente a Ballando; “È successo un fatto grave dietro le quinte di ‘Ballando con le Stelle’ tra…;all'Isola dei famosi? L'indiscrezione sulla svolta del giornalista per la prossima edizione; Approfondisci 🔍

Ballando, Alan Friedman svela il retroscena: «Prima dell'esibizione ho perso un dente dietro le quinte»

(msn.com)

Alan Friedman e Giada Lini, durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri sera - sabato 26 ottobre - si sono esibiti con un boogie woogie che non è stato ...

Alan Friedman cita la Costamagna che sbotta sui social: “Ha inventato tutto!”, poi replica piccata a Selvaggia Lucarelli

(blogtivvu.com)

L’arrivo di Alan Friedman al cospetto della giuria ... “rimasta fuori due o tre puntate”. Ad intervenire è stata però Selvaggia Lucarelli, secondo la quale la giornalista era rimasta ...

Alan Friedman, scoppia caso a Ballando con le stelle 2024: “Violento scontro, espulsione”/ Svelata la verità

(ilsussidiario.net)

Alan Friedman rischia l'esplusione da Ballando con le stelle 2024? Svelata la verità sulla lite con la redattrice dietro le quinte e la lettera di richiamo ...

Ballando, Alan Friedman furioso con Alberto Matano: «Mi ha ferito, mi ha definito "orrendo" e non deve permettersi»

(leggo.it)

Alan Friedman all'attacco dei giudici di Ballando con le Stelle. Il giornalista critica il modo in cui Alberto Matano, Fabio Canino e anche Selvaggia Lucarelli - che gli ha dato uno 0 - hanno ...