Sparito ad Halloween 19 anni fa, la moglie lo cerca ancora (Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI - Sono passati esattamente 19 anni da quando Emo Piccioni, piccolo imprenditore metalmeccanico di Borgomanero, in provincia di Novara, allora 58enne, "anziano" della comunità dei Testimoni di Geova, è Sparito nel nulla. Un caso che resta uno dei misteri di casa nostra più inspiegabili e che ad ogni fine ottobre ritorna alla memoria: la coincidenza con la notte di Halloween sullo sfondo di un ambiente fortemente connotato da elementi religiosi rende solo la storia più suggestiva, ma gli aspetti anomali della sparizione di Piccioni sono davvero tanti. A partire dalle circostanze mai chiarite fino in fondo: il pomeriggio del 31 ottobre 2005 alla Sala del Regno dei Testimoni di Geova di Borgomanero arriva una telefonata. Una voce la cui identità è rimasta sconosciuta racconta di aver ritrovato documenti di un confratello ma di non poterli riconsegnare. Agi.it - Sparito ad Halloween 19 anni fa, la moglie lo cerca ancora Leggi tutto 📰 Agi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI - Sono passati esattamente 19da quando Emo Piccioni, piccolo imprenditore metalmeccanico di Borgomanero, in provincia di Novara, allora 58enne, "anziano" della comunità dei Testimoni di Geova, ènel nulla. Un caso che resta uno dei misteri di casa nostra più inspiegabili e che ad ogni fine ottobre ritorna alla memoria: la coincidenza con la notte disullo sfondo di un ambiente fortemente connotato da elementi religiosi rende solo la storia più suggestiva, ma gli aspetti anomali della sparizione di Piccioni sono davvero tanti. A partire dalle circostanze mai chiarite fino in fondo: il pomeriggio del 31 ottobre 2005 alla Sala del Regno dei Testimoni di Geova di Borgomanero arriva una telefonata. Una voce la cui identità è rimasta sconosciuta racconta di aver ritrovato documenti di un confratello ma di non poterli riconsegnare.

