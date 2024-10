Roma, muore intossicata dopo aver mangiato una zuppa del supermercato: «C’era il botulino» (Di giovedì 31 ottobre 2024) A fine settembre una donna pensionata aveva acquistato una zuppa con i carciofi in un supermercato Romano. L’aveva subito consumata con la figlia ed erano iniziati i fastidi e i dolori. È partito il ricovero al Sant’Eugenio della capitale, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare: è morta per avvelenamento da botulino, come riporta Repubblica. Su questa ipotesi lavorano gli investigatori mentre il pubblico ministero Fabio Santoni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: l’inchiesta è stata affidata ai Nas (nuclei antisofisticazione e sanità). La figlia, ancora grave, è stata in terapia intensiva per una settimana. La vicenda dopo la morte della madre i medici hanno consigliato alla figlia di denunciare il tutto. Ma la querela non è partita subito perché anche la giovane era rimasta intossicata. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) A fine settembre una donna pensionata aveva acquistato unacon i carciofi in unno. L’aveva subito consumata con la figlia ed erano iniziati i fastidi e i dolori. È partito il ricovero al Sant’Eugenio della capitale, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare: è morta per avvelenamento da, come riporta Repubblica. Su questa ipotesi lavorano gli investigatori mentre il pubblico ministero Fabio Santoni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: l’inchiesta è stata affidata ai Nas (nuclei antisofisticazione e sanità). La figlia, ancora grave, è stata in terapia intensiva per una settimana. La vicendala morte della madre i medici hanno consigliato alla figlia di denunciare il tutto. Ma la querela non è partita subito perché anche la giovane era rimasta

I fatti risalgono a fine settembre. Nel mirino della Procura una zuppa ai carciofi. Grave anche la figlia che l’ha assaggiata, che è stata ricoverata una settimana in terapia intensiva.

