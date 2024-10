Riqualificazione di arena della Vittoria, piscine comunali e Palacarrassi: il Comune candida i progetti a bando (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Giunta comunale ha approvato questa mattina la candidatura all’avviso pubblico “Sport e Periferie 2024” di tre interventi relativi a ad altrettanti impianti storici della città di Bari. Il primo riguarda la demolizione e la ricostruzione della vasca esterna da 50 metri dello Stadio del Nuoto Baritoday.it - Riqualificazione di arena della Vittoria, piscine comunali e Palacarrassi: il Comune candida i progetti a bando Leggi tutto 📰 Baritoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Giunta comunale ha approvato questa mattina latura all’avviso pubblico “Sport e Periferie 2024” di tre interventi relativi a ad altrettanti impianti storicicittà di Bari. Il primo riguarda la demolizione e la ricostruzionevasca esterna da 50 metri dello Stadio del Nuoto

L'assessore Scaramuzzi: "Abbiamo voluto cogliere un’occasione unica per la città candidando a finanziamento, nell’ambito del bando Sport e Periferie, tre interventi strategici ai fini dello sviluppo e ...

La riqualificazione prevede interventi che renderanno la piscina un impianto moderno e funzionale, capace di rispondere alle esigenze della cittadinanza. Nei prossimi incontri sarà affrontato anche il ...

Commenta il sindaco Gianpiero Bocca: “La riqualificazione energetica della piscina di via Po riflette l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione comunale per una struttura che rappresenta un punto ...

b) ed e) del d.lgs. 36/2023, relativi alle indagini ambientali propedeutiche alle attività tecnico-progettuali afferenti la "Riqualificazione dell'area verde di Grotta Perfetta, inserita ...