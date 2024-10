Ragazzi accerchiati e rapinati dal branco: i banditi scappano con un Rolex e un Audemars (falsi) (Di giovedì 31 ottobre 2024) In branco per rubare due orologi di lusso. O presunti tali. Due uomini - un 28enne italiano e un 27enne argentino - sono stati aggrediti e rapinati all'alba di martedì a Milano da cinque scippatori che sono poi fuggiti con un Rolex e un Audemars Piguet in realtà falsi. Il raid del gruppo è Milanotoday.it - Ragazzi accerchiati e rapinati dal branco: i banditi scappano con un Rolex e un Audemars (falsi) Leggi tutto 📰 Milanotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Inper rubare due orologi di lusso. O presunti tali. Due uomini - un 28enne italiano e un 27enne argentino - sono stati aggrediti eall'alba di martedì a Milano da cinque scippatori che sono poi fuggiti con une unPiguet in realtÃ. Il raid del gruppo è

Ragazzi accerchiati e rapinati dal branco: i banditi scappano con un Rolex e un Audemars (falsi)

(milanotoday.it)

In branco per rubare due orologi di lusso. O presunti tali. Due uomini - un 28enne italiano e un 27enne argentino - sono stati aggrediti e rapinati all'alba di martedì ... cuore della movida meneghina ...

(milanotoday.it)

Traditi dal loro stesso volto. Tre ragazzi - 20, 25 e 30 anni, tutti cittadini marocchini - sono stati fermati sabato scorso a Milano con l'accusa di rapina perché sospettati di essere parte del ...

(milano.cityrumors.it)

Stavano giocando a basket domenica in via Primaticcio a Milano quando un gruppo di giovani li ha aggrediti e rapinati. Vittime 4 minori ...

(msn.com)

Una serata da incubo vissuta da un ragazzino di soli 14 anni: l’adolescente è stato attirato in una zona isolata di Brescello con il pretesto di incontrare due ragazze, poi picchiato da un gruppo di g ...