Progetto ‘Ogni regione conta’, presente all’iniziativa la Juvecaserta 2021 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSbarca in Campania il Progetto “Ogni regione conta”, l’iniziativa del Settore Squadre Nazionali maschili della Federazione Italiana Pallacanestro, dedicata alla crescita dei settori giovanili di tutto il territorio italiano. Lunedì 11 e martedì 12 novembre, il coordinatore delle Attività del Settore Squadre Nazionali Maschili, Gigi Datome, ed il tecnico federale Marco Sodini, attuale allenatore della nazionale under18, saranno al palavesuvio di Napoli per allenare e valutare i migliori prospetti del territorio, diffondendo, nel contempo, la metodologia di lavoro e le linee tecniche del Settore Squadre Nazionali Maschili. Ovviamente, in tale contesto non poteva mancare la presenza della Juvecaserta 2021 che in questi ultimi anni sta operando per il rilancio del proprio settore giovanile. Anteprima24.it - Progetto ‘Ogni regione conta’, presente all’iniziativa la Juvecaserta 2021 Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSbarca in Campania il“Ogniconta”, l’iniziativa del Settore Squadre Nazionali maschili della Federazione Italiana Pallacanestro, dedicata alla crescita dei settori giovanili di tutto il territorio italiano. Lunedì 11 e martedì 12 novembre, il coordinatore delle Attività del Settore Squadre Nazionali Maschili, Gigi Datome, ed il tecnico federale Marco Sodini, attuale allenatore della nazionale under18, saranno al palavesuvio di Napoli per allenare e valutare i migliori prospetti del territorio, diffondendo, nel contempo, la metodologia di lavoro e le linee tecniche del Settore Squadre Nazionali Maschili. Ovviamente, in tale contesto non poteva mancare la presenza dellache in questi ultimi anni sta operando per il rilancio del proprio settore giovanile.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Settore giovanile della Juvecaserta al PalaVesuvio per l'incontro con Gigi Datome; Al via Ogni, ildel Settore Squadre Nazionali Maschili per l'Attività Giovanile; Perugia Calcio, esonerato Formisano: Lamberto Zauli è il nuovo allenatore; ''Ogni": successo a Ponte San Giovanni per ildella Fip; La ricetta di coach Sodini per la nazionale: «Puntare sui giovani. Il derby di Livorno? È da A1, ma serve tempo; Basket, Gigi Datome e coach Sodini in Sicilia per “Ogni”; Approfondisci 🔍