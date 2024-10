Pomeriggio di follia a Bagheria, tre poliziotti aggrediti dopo un incidente: 17enne bloccato col taser (Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ iniziato tutto con un incidente stradale e si è concluso con tre poliziotti aggrediti nonostante l'utilizzo di taser e spray al peperoncino, un diciassettenne denunciato e una protesta di amici e parenti sotto il commissariato. E’ successo ieri a Bagheria dove intorno alle 13, in via Consolare Palermotoday.it - Pomeriggio di follia a Bagheria, tre poliziotti aggrediti dopo un incidente: 17enne bloccato col taser Leggi tutto 📰 Palermotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ iniziato tutto con unstradale e si è concluso con trenonostante l'utilizzo die spray al peperoncino, un diciassettenne denunciato e una protesta di amici e parenti sotto il commissariato. E’ successo ieri adove intorno alle 13, in via Consolare

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di, tre poliziotti aggrediti dopo un incidente: 17enne bloccato col taser; Omicidio di Altavilla, la figlia sopravvissuta: "Papà si è svegliato di notte e ha visto i demoni in casa"; Queldiesplosa in contrada Monaco;, torturano cane e scavano fossa per seppellirlo vivo; Approfondisci 🔍

Pomeriggio di follia a Bagheria, tre poliziotti aggrediti dopo un incidente: 17enne bloccato col taser

(palermotoday.it)

A scatenare il caos un giovane, non coinvolto nello scontro fra un'auto e una moto, che avrebbe offeso gli agenti impegnati nell'intervento prima di scappare. Per bloccare lui e il padre è stato utili ...

Inaugurazione della mostra: “Com'eri vestita?” a Bagheria.

(comune.bagheria.pa.it)

Riceviamo e pubblichiamo: Arriva a Bagheria la mostra “Com’eri vestita? – Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale”, un’installazione in cui sono gli abiti a parlare e a puntare i riflettori ...

Previsioni Meteo Bagheria Oggi

(3bmeteo.com)

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul litorale ionico giornata con tempo ...

L’abito da sposa, i vip, la festa: diario del matrimonio di Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi. Le foto mai viste

(repubblica.it)

Stilisti, top model, fotografi e invitati eccellenti sono arrivati da tutto il mondo a Bagheria, per festeggiare la supermodella e il campione di salto con ...