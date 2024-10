Polemiche sul sottosegretario alla Salute: Gemmato nel mirino per una pubblicità di clinica privata (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’accusa di conflitto di interessi è al centro di un acceso dibattito politico che coinvolge il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, di Fratelli d’Italia. La controversia è emersa dopo la diffusione di uno spot pubblicitario della clinica “Therapia srl”, in cui Gemmato detiene una partecipazione. Contrariamente alle affermazioni della parte politica avversa, il sottosegretario si difende sostenendo la legittimità della sua posizione. L’increspatura politica: lo spot di Therapia srl La clinica “Therapia srl”, attiva da oltre un decennio in tre sedi a Bari, ha lanciato una campagna pubblicitaria sulla propria piattaforma online, promuovendo servizi diagnostici rapidi e accessibili. Questo messaggio pubblicitario ha scatenato una tempesta mediatica e politica. Gaeta.it - Polemiche sul sottosegretario alla Salute: Gemmato nel mirino per una pubblicità di clinica privata Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’accusa di conflitto di interessi è al centro di un acceso dibattito politico che coinvolge il, Marcello, di Fratelli d’Italia. La controversia è emersa dopo la diffusione di uno spot pubblicitario della“Therapia srl”, in cuidetiene una partecipazione. Contrariamente alle affermazioni della parte politica avversa, ilsi difende sostenendo la legittimità della sua posizione. L’increspatura politica: lo spot di Therapia srl La“Therapia srl”, attiva da oltre un decennio in tre sedi a Bari, ha lanciato una campagna pubblicitaria sulla propria piattaforma online, promuovendo servizi diagnostici rapidi e accessibili. Questo messaggio pubblicitario ha scatenato una tempesta mediatica e politica.

