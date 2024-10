Perde la ricevuta vincente, giallo a lieto fine (Di giovedì 31 ottobre 2024) Vincere un bella somma e accorgersi con un brivido di terrore, al momento di incassare, di avere smarrito la ricevuta fortunata che tanti problemi avrebbe risolto. Sembra la trama di una commedia all’italiana, invece è quello che è realmente successo a un ignoto scommettitore. Che, diciamolo subito, è doppiamente fortunato perché, oltre ad azzeccare la combinazione vincente, si è visto restituire il prezioso documento che aveva incautamente perduto per strada. Protagonista del reality show a lieto fine è un giocatore di Monzuno che ha realizzato, durante il concorso SuperEnalotto n. 156 del 1° ottobre, una vincita con due punti 5 da 45.311,78 euro ciascuna, per un totale di oltre 90 mila euro. Ilrestodelcarlino.it - Perde la ricevuta vincente, giallo a lieto fine Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Vincere un bella somma e accorgersi con un brivido di terrore, al momento di incassare, di avere smarrito lafortunata che tanti problemi avrebbe risolto. Sembra la trama di una commedia all’italiana, invece è quello che è realmente successo a un ignoto scommettitore. Che, diciamolo subito, è doppiamente fortunato perché, oltre ad azzeccare la combinazione, si è visto restituire il prezioso documento che aveva incautamente perduto per strada. Protagonista del reality show aè un giocatore di Monzuno che ha realizzato, durante il concorso SuperEnalotto n. 156 del 1° ottobre, una vincita con due punti 5 da 45.311,78 euro ciascuna, per un totale di oltre 90 mila euro.

Vince 90mila euro al SuperEnalotto, perde la ricevuta ma...

Storia a lieto fine per il giocatore di Monzuno (Bologna) che mentre si recava all'Ufficio Premi Sisal di Milano si è accorto di aver smarrito il documento che era in una busta. Poi è arrivata una tel ...

