Panetta | Italia affronti nodi e debito

14.38 "L'Italia ha una responsabilità importante per dare credibilità al progetto europeo, realizzando gli investimenti e le riforme previsti dal Pnrr, riducendo l'incidenza del debito pubblico sul prodotto e affrontando con decisione i nodi irrisolti che ho richiamato". Così il Governatore di BankItalia Panetta alla Giornata Mondiale del Risparmio. Tra i nodi strutturali,Panetta ha indicato"scarsa capacità innovativa e pochi investimenti, sistema produttivo frammentato e orientato verso comparti tradizionali,carenze di PA,infrastrutture"

Panetta: economia Italia risente di incertezza e debolezza globale

Roma, 31 ott. (askanews) – L’economia dell’Italia “sta risentendo della fase di incertezza e debolezza che sta atraversando l’economia globale”. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Fa ...

Gli italiani continuano a risparmiare ma la fiducia manca e gli investimenti fuggono altrove: ecco quel che Giorgetti non dice

Chiare le parole di Panetta, come pure quelle di Patuelli e del Presidente ... come dimostra la valanga di richieste alle ultime aste di Bot. Ma non ha voluto affrontare i nodi di fondo che bloccano ...

Panetta (Banca d’Italia): economia fiacca, Bce deve tagliare ancora i tassi

Roma, 31 ott. (askanews) – Nell’area euro “le condizioni monetarie rimangono restrittive, e richiedono ulteriori riduzioni” dei tassi di interesse da parte della Bce. Lo ha affermato il governatore de ...

Panetta a Lagarde, necessario tagliare ancora i tassi

«Occorre porre attenzione alla fiacchezza dell’economia reale», ha aggiunto Panetta ... fiscale centrale e autonoma; affrontare la sfida demografica – ha precisato il numero uno di Bankitalia -.