Paglicci diventa campione master di karate. L’obiettivo adesso sono i Mondiali di Taipei (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un aretino vince la Coppa Italia master di karate. Il traguardo è stato raggiunto da Roberto Paglicci (nella foto) dell’Arezzo karate che è riuscito a trionfare nell’importante manifestazione, preludio ai campionati del mondo master in programma nel maggio 2025 a Taipei. Classe 1969, Paglicci ha arricchito un palmares che già vantava una coppa Italia vinta nel 2018, quattro titoli italiani e un bronzo agli Europei del 2023, consolidandosi così tra i migliori rappresentanti a livello internazionale del settore rivolto ai karateki con più di trentacinque anni di età. Lanazione.it - Paglicci diventa campione master di karate. L’obiettivo adesso sono i Mondiali di Taipei Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un aretino vince la Coppa Italiadi. Il traguardo è stato raggiunto da Roberto(nella foto) dell’Arezzoche è riuscito a trionfare nell’importante manifestazione, preludio ai campionati del mondoin programma nel maggio 2025 a. Classe 1969,ha arricchito un palmares che già vantava una coppa Italia vinta nel 2018, quattro titoli italiani e un bronzo agli Europei del 2023, consolidandosi così tra i migliori rappresentanti a livello internazionale del settore rivolto aiki con più di trentacinque anni di età.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di karate. L’obiettivo adesso sono i Mondiali di Taipei; Robertodell’Arezzo Karate 1979 vince la Coppa Italia; Arezzo Karate 1979 – Robertovince il titolo italianodi karate; Approfondisci 🔍

Paglicci diventa campione master di karate. L’obiettivo adesso sono i Mondiali di Taipei

(lanazione.it)

Karateka aretino trionfa nella Coppa Italia master, consolidando il suo status internazionale nel settore. Prossimo obiettivo: i campionati del mondo a Taipei nel 2025.

Roberto Paglicci dell’Arezzo Karate 1979 vince la Coppa Italia Master

(arezzonotizie.it)

L’atleta aretino ha trionfato nella manifestazione nazionale di Roseto degli Abruzzi tra i MasterC. Il successo rappresenta un importante tassello in vista della partecipazione ai Mondiali 2025 di Tai ...

Master-artigiano si diventa. Nuove proposte cercansi

(msn.com)

Un "Master artigiano" sulla falsariga di "Master chef" per avvicinare i giovani e fare scoprire tutte le potenzialità e la bellezza di questo settore produttivo. È la proposta lanciata da Guido ...

The Go Master - Il campione di Go

(comingsoon.it)

The Go Master - Il campione di Go è un film di genere drammatico del 2006, diretto da Tian Zhuangzhuang, con Chang Cheh e Sylvia Chang. Durata 107 minuti.