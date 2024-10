Nuove posizioni economiche ATA, fino a 2.000 euro in più all’anno. Procedura in arrivo: chi può partecipare, in cosa consiste (Di giovedì 31 ottobre 2024) Giovedì 7 novembre Sindacati convocati dal Ministero dell'istruzione e del merito per discutere delle procedure finalizzate all'attribuzione delle Nuove posizioni economiche, così come disposto dal nuovo CCNL Istruzione e ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024. L'articolo Nuove posizioni economiche ATA, fino a 2.000 euro in più all’anno. Procedura in arrivo: chi può partecipare, in cosa consiste . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Giovedì 7 novembre Sindacati convocati dal Ministero dell'istruzione e del merito per discutere delle procedure finalizzate all'attribuzione delle, così come disposto dal nuovo CCNL Istruzione e ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024. L'articoloATA,a 2.000in piùin: chi può, in

Mobilità verticale collaboratori scolastici e posizioni economiche ATA, Sindacati chiedono incontro urgente al Ministero

I Sindacati firmatari del CCNL 2019-21, Flc Cgil, Cisl Scuola, Anief, Gilda Unams, Snals, con una nota inviata al Capo di Gabinetto ...

Posizioni economiche ATA, le procedure attese a settembre “sono finite nel dimenticatoio?”

“Purtroppo anche in questa faccenda ci accorgiamo che il personale ATA non conta nulla ... 64,50 i milioni previsti per attivare 46.297 nuove posizioni economiche sulla base dei criteri ...

Personale ATA: contratto 2019-2021 e benefici economici non ancora attribuiti

Richiesta unitaria dei sindacati su: avvio procedure posizioni economiche, passaggi da Collaboratori scolastici a Operatori, confronto sull’utilizzo delle economie per mancata implementazione istituti ...

Passaggio da Collaboratori Scolastici a Operatori Scolastici: i sindacati chiedono un incontro al Ministero

Il nuovo CCNL scuola è in vigore da mesi ma ancora non si procede con il passaggio dei Collaboratori scolastici all'area degli Operatori. I sindacati chiedono al Ministero un incontro urgente per avvi ...