Primacampania.it - Nuoro: auto si ribalta e finisce in una scarpata, morti quattro ragazzi

(Di giovedì 31 ottobre 2024)– Nella notte di mercoledì, una tragedia ha colpito la comunità di Fonni, in provincia di, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sonoin un incidente stradale sulla strada provinciale alle porte del paese. I giovani viaggiavano a bordo di una Fiat Punto quando, in prossimità di una curva, l’ha perso il controllo, uscendo di strada endosi più volte fino a precipitare in una. L’impatto è stato talmente violento che ioccupanti sono stati sbalzati fuori dal veicolo, riportando ferite fatali. Le cause dell’incidente restano ancora da accertare e sono oggetto di indagine da parte dei carabinieri di. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte, lasciando una notte di dolore e lavoro intenso per i soccorritori.