Milano, arrestato con un chilo di barrette di cioccolata e biscotti ai funghi allucinogeni

(Di giovedì 31 ottobre 2024)diai(oltre 1kg). E’ il ‘bottino’ di un grossista, 30 anni, della droga sinteticadalla polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, nell’ambito di un’indagine volta al contrasto del reato di traffico di sostanze stupefacenti. Oltre a questo, trovati anche 4kg di pasticche di ecstasy pari a circa 9mila pasticche, 1135 grammi di ketamina, 777 grammi di md, 23,5 grammi di anfetamine, 18,42 grammi di cocaina, 109 grammi di marijuana, 200 grammi di hashish, 134 grammi di oppio, 8,66 grammi di cocaina rosa, 85 grammitritati, 65 francobolli di lsd, 30.480 euro in contanti, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Droga e soldi sono stati rinvenuti in via Plezzo, zona Comasina.