Mattarella: Il 50 percento degli italiani non è in grado di risparmiare con diseguaglianze gravi (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2024 "Quello che appare evidente è la natura stessa di bene individuale e collettivo allo stesso tempo rappresentato dal risparmio, risorsa per il futuro, questa è la seconda caratteristica che gli è propria. L'inserimento in Costituzione del tema risparmio è esso stesso valore per il futuro delle famiglie e del Paese". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla Giornata mondiale del risparmio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Mattarella: Il 50 percento degli italiani non è in grado di risparmiare con diseguaglianze gravi Leggi tutto 📰 Iltempo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2024 "Quello che appare evidente è la natura stessa di bene individuale e collettivo allo stesso tempo rappresentato dal risparmio, risorsa per il futuro, questa è la seconda caratteristica che gli è propria. L'inserimento in Costituzione del tema risparmio è esso stesso valore per il futuro delle famiglie e del Paese". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergiointervenendo alla Giornata mondiale del risparmio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

