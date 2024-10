Liberoquotidiano.it - “L'origine del mondo”, è il film che mette in scena la forza delle donne

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lo stupore e lasono la chiave di lettura delL'del(Prodotto da ArmosiA con Rai Cinema, Wave Cinema e Fairway). La storia, ci ha colpito, perché in questoassente e senza regole, apre le porte alla rinascita dell'identità perduta e ritrovata, in un racconto contraddittorio ed estremo, provocatorio e carismatico. La regista, Rossella Inglese, già nota per i suoi cortometraggi molto apprezzati dalla critica,inuna toccante celebrazione della, ma anchefragilità dell'universo femminile. Eva (Giorgia Faraoni, vista in “Mia” di Ivan De Matteo), ha 19 anni, Bruno (Fabrizio Rongione), 45. Si incontrano quando la ragazza causa un incidente che porta alla morte la moglie di Bruno. Lui non sa che è stata Eva. Diventa difficile per lei, così giovane e altruista, confessare e ritrovare equilibrio in una vita apparentemente finita.