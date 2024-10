Puntomagazine.it - L’attenzione sul degrado cittadino non diminuisce: il Codacons chiede gli atti al comune

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Nulla si è visto in queste settimane, nulla è cambiato” Affermano Matteo Marchetti e Pierluigi Morena IlSalerno non arretra. È di qualche settimana fa il ‘botta e risposta’ con il PrimoEnzo Napoli che, alle diffide dell’associazione, rispondeva con intervista televisiva del 3 settembre sostenendo che faceva fatica a vedere ilin città. Il, in tutta risposta, trasmetteva ale alla stampa un articolato Dossier che evidenziava i punti critici e alcune proposte su un possibile rilancio del tessuto, quali un maggiore controllo degli esercizi commerciali che nel centro storico coprono con cianfrusaglie facciate di edifici storici, lotta ai graffiti, recupero di piazza Cavour e belvedere in Via Benedetto Croce, recupero del parco Trincerone.