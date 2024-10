L'attacco ransomware alla multinazionale UnitedHealth (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'attacco ransomware alla multinazionale UnitedHealth ha esposto le cartelle cliniche di 100 milioni di cittadini Wired.it - L'attacco ransomware alla multinazionale UnitedHealth Leggi tutto 📰 Wired.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'ha esposto le cartelle cliniche di 100 milioni di cittadini

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La più grande violazione di dati del settore sanitario statunitense; L’che finge di essere l'assistenza di Teams; Cyber resilience nella PA: come prepararsi e rispondere agli attacchi informatici;hackerTeddy: “Stiamo reagendo, nessun riscatto”; Spionaggio industriale, rubati oltre 800mila dati di Stato; Lockbit rivendica l’Federal Reserve USA: cosa sappiamo; Approfondisci 🔍

Hacker nordcoreani responsabili dell'attacco ransomware Play

(msn.com)

Un nuovo collegamento tra il gruppo di hacker nordcoreani noto come Andariel e l'operazione ransomware Play è stato scoperto, suscitando preoccupazioni per il coinvolgimento del governo nordcoreano in ...

Teams, l'attacco ransomware che finge di essere l'assistenza IT

(wired.it)

I criminali sfruttano l’app di messaggistica di Microsoft per invitare gli utenti a condividere l’accesso al dispositivo ...

Come funziona un cyberattacco e come difendersi: i dati dell’ultimo studio

(ildigitale.it)

Fasi e tecniche di un cyberattacco variano a seconda dell’obiettivo e del tipo di incursione informatica. Ecco come orientarsi.

Le fabbriche italiane nel mirino dei criminali informatici?

(lineaedp.it)

I Sistemi OT sono il punto debole dell’Industria 4.0. Scopri di più in questo articolo a firma di Axitea Consideriamo uno scenario plausibile: un attacco ransomware compromette i sistemi OT di un’azie ...