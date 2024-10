La vittoria mi calma (Di giovedì 31 ottobre 2024) Simone Alessio, livornese di origini calabresi, ha vinto il bronzo nel taekwondo nella categoria -80 kg ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quando lo intervisto le parole che ricorrono di più sono due: rabbia e arroganza. Due parole che a volte, sul tatami, sembrano descriverlo. A Parigi, Alessio è arrivato con un obiettivo ben chiaro, cancellare la mancata medaglia di Tokyo e salire sul gradino più alto del podio. Alla fine si è dovuto accontentare del bronzo ma questo risultato è riuscito comunque a dargli equilibrio, cancellando un po’ di quella rabbia ma non del tutto l’arroganza, solo sportiva, precisa. Da Tokyo a Parigi, che percorso è stato? È stato un viaggio lungo e nel mezzo ci sono state tante emozioni e una grande crescita. La cosa che più porto dietro è la maturazione, sia a livello sportivo che umano. Ultimouomo.com - La vittoria mi calma Leggi tutto 📰 Ultimouomo.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Simone Alessio, livornese di origini calabresi, ha vinto il bronzo nel taekwondo nella categoria -80 kg ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quando lo intervisto le parole che ricorrono di più sono due: rabbia e arroganza. Due parole che a volte, sul tatami, sembrano descriverlo. A Parigi, Alessio è arrivato con un obiettivo ben chiaro, cancellare la mancata medaglia di Tokyo e salire sul gradino più alto del podio. Alla fine si è dovuto accontentare del bronzo ma questo risultato è riuscito comunque a dargli equilibrio, cancellando un po’ di quella rabbia ma non del tutto l’arroganza, solo sportiva, precisa. Da Tokyo a Parigi, che percorso è stato? È stato un viaggio lungo e nel mezzo ci sono state tante emozioni e una grande crescita. La cosa che più porto dietro è la maturazione, sia a livello sportivo che umano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sinner dopo lasu Djokovic al Six Kings Slam: "Oggi mi sono innervosito, capita quando sono stanco"; Jannik: "Mi sono un po' innervosito, capita quando sono stanco... Sabato cercherò di dare il meglio"; Norris invita alla: "Gran bella gara, ma non esaltiamoci troppo" | FP - News; MONDIALI 2024. KOPECKY: «SERVIVANOE STRATEGIA, NON HO SBAGLIATO NULLA»; MILANO SANREMO, ALBERTO BETTIOL: “LAALLA MILANO TORINO MI HA DATO UNA GRANDE CARICA. DOMANI CONTERÀ LA”; Regata delle Antiche Repubbliche Marinare: a Genova il 13 ottobre la 69esima edizione nel Canale didi Pra’; Approfondisci 🔍

CORRIERE DELLA SERA - Napoli, segnale al campionato, ma Conte invita alla calma

(napolimagazine.com)

La vittoria contro il Milan, è un messaggio importante del Napoli al campionato. Ma, come descritto dal Corriere della Sera, Conte non vuole eccessivi entusiasmi: "Non gli piace sentirselo dire, ma la ...

Promozione, Finale in astinenza di vittoria. Brignoli: “Io il maggiore responsabile, bisogna scacciare le paure lavorando con calma”

(msn.com)

Finale Ligure. “Commenti penso che ce ne siano pochi quando si perdono quattro partite consecutive. Il responsabile sono io. Probabilmente non trasmetto ai ragazzi qualcosa che devono dare in più sul ...

Claudio Scajola: «Io decisivo? Ho dato qualche consiglio. Si vince soltanto con i voti moderati»

(ilmessaggero.it)

È stato il primo a “chiamare” la vittoria quando ancora Orlando era in leggero vantaggio nello spoglio, e al comitato Bucci in piazza Corvetto le bocche restavano cucite. E ...

Bagnaia: "Gara infinita, questa vittoria mi dà gusto"

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...