Con la preghiera dell'alpino, le note del silenzio militare suonato da una tromba e la benedizione del vescovo ausiliario di Torino Alessandro Giraudo si sono conclusi i funerali di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiano deceduta in un incidente mentre si stava allenando sui ghiacciai della Val Senales, in Alto Adige. Una folla commossa dentro la chiesa di San Lorenzo, a Giaveno, nel Torinese, ha abbracciato la famiglia di "Matildina", come veniva soprannominata, uscendo dalla chiesa. La bara, coperta dal tricolore, da un cuscino di rose rosse e Lisianthus bianchi e dal cappello di alpina della sciatrice che gareggiava per il centro sportivo dell'Esercito, è uscita tra gli applausi, lunghissimi, e le lacrime.

La preghiera dell'alpino chiude i funerali di Matilde Lorenzi

Con la preghiera dell'alpino, le note del silenzio militare suonato da una tromba e la benedizione del vescovo ausiliario di Torino Alessandro Giraudo si sono conclusi i funerali di Matilde Lorenzi, l ...

Matilde Lorenzi funerali diretta: l'ultimo saluto alla sciatrice LIVE

La promessa dello sci azzurro aveva 19 anni: sport italiano in lutto, fatale la caduta in allenamento. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...

Trovato senza vita a 1.300 metri di quota, venerdì a Bovegno i funerali del 67enne

Trovato senza vita a 1.300 metri di quota, venerdì a Bovegno i funerali del 67enne Maffeo Leoca. A 1.300 metri di quota trovato senza vita Tragico rinvenimento ieri (mercoledì 23 ottobre 2024) da ...

Pagliare domani si ferma per i funerali di Alessio Pasquelli

accompagnandolo con pensieri e preghiere in vista della cerimonia funebre. La chiesa parrocchiale si prepara ora ad accogliere quanti vorranno partecipare ai funerali per onorare la memoria di Alessio ...