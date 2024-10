“La Nazione di Puccini – Immagini, luoghi e suggestioni di un compositore di genio”: convegno con Mulè (Di giovedì 31 ottobre 2024) Giorgio MulèROMA – Martedì 5 novembre, alle ore 17, presso la Sala del Cenacolo di Palazzo Valdina si svolgerà il convegno “La Nazione di Puccini – Immagini, luoghi e suggestioni di un compositore di genio”. Saluti del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. Intervengono Agnese Pini, direttrice Quotidiano Nazionale, Alberto Veronesi, presidente Comitato celebrazioni Pucciniane. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Giacomo Puccini è stato uno dei compositori d’opera più importanti e influenti del tardo XIX e inizio XX secolo. Nato il 22 dicembre 1858 a Lucca, Puccini ha studiato al Conservatorio di Milano, dove ha affinato il suo talento musicale. Le sue opere più celebri includono “La Bohème”, “Tosca”, “Madama Butterfly” e “Turandot”. Lopinionista.it - “La Nazione di Puccini – Immagini, luoghi e suggestioni di un compositore di genio”: convegno con Mulè Leggi tutto 📰 Lopinionista.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) GiorgioROMA – Martedì 5 novembre, alle ore 17, presso la Sala del Cenacolo di Palazzo Valdina si svolgerà il“Ladidi undi”. Saluti del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio. Intervengono Agnese Pini, direttrice Quotidiano Nazionale, Alberto Veronesi, presidente Comitato celebrazioniane. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Giacomoè stato uno dei compositori d’opera più importanti e influenti del tardo XIX e inizio XX secolo. Nato il 22 dicembre 1858 a Lucca,ha studiato al Conservatorio di Milano, dove ha affinato il suo talento musicale. Le sue opere più celebri includono “La Bohème”, “Tosca”, “Madama Butterfly” e “Turandot”.

