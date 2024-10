Ilrestodelcarlino.it - La città piange l’ex sindaco Mozzicafreddo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un’interae non solo in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’ingegner Roberto, 74 anni, exdi Porto Recanati nella passata consiliatura, ma anche uomo sempre impegnato nella vita sociale del paese. Il suo cuore ha cessato di battere ieri dopo la mezzanotte, all’ospedale di Torrette ad Ancona, dove era stato ricoverato da circa un mese per l’aggravarsi delle sue condizioni. La notizia ieri ha fatto rapidamente il giro della, cogliendo alla sprovvista i tanti che lo conoscevano. Nato ad Ancona, aveva passato parte dell’infanzia in Sicilia con la famiglia prima di ritornare nelle Marche, a Porto Recanati. Specializzato nell’antincendio, era stato pure un apprezzato insegnante. Inoltre era stato volontario della Croce Azzurra (di cui fu vicepresidente) e della protezione civile, oltreché pilota e grande appassionato di volo.