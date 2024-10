Inter, Lautaro: "Sogno la Champions da capitano. Gol più bello? Euroderby col Milan e finale di Copa America" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il capitano dell`Inter, Lautaro Martinez è stato Intervistato da Icon Magazine a margine della cerimonia del Pallone d`Oro 2024 in cui, al Leggi tutto 📰 Calciomercato.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildell`Martinez è statovistato da Icon Magazine a margine della cerimonia del Pallone d`Oro 2024 in cui, al

L'Inter si rilancia a -4 dal Napoli: Frattesi show e Lautaro record, 3-0 a un Empoli in 10 per un'ora

(msn.com)

L`Inter si rilancia e resta in scia del Napoli. I nerazzurri si lasciano alle spalle il pareggio contro la Juventus e nella decima ...

Doppio Frattesi e Lautaro, tutto nella ripresa: 3-0 dell'Inter sull'Empoli in dieci

(msn.com)

Lautaro ha l'ultima occasione del primo tempo: sfiora di testa ma il pallone si perde sul fondo. L'Empoli sembra in partita, in avvio di ripresa, ma l'Inter passa: Bastoni apre per Darmian, sponda per ...

Inter, Inzaghi: "Lautaro è sempre una soluzione, mai un problema. Risposta a Conte? No, a noi stessi"

(msn.com)

L`Inter sconfigge l`Empoli 0-3, grazie alla doppietta di Davide Frattesi e alla rete da record (LEGGI QUI PERCHE`) di Lautaro Martinez. Il tecnico nerazzurro Simone.

Lautaro Martinez dopo Empoli-Inter: "7° al Pallone d'Oro? Mi aspettavo di più"

(sport.sky.it)

L'attaccante argentino, a segno a Empoli e diventato il miglior marcatore straniero della storia nerazzurra, è tornato a parlare a proposito del 7° posto al Pallone d'Oro: "Sinceramente mi aspettavo d ...