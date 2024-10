Ilrestodelcarlino.it - Inizia la festa del pesce: tutte le iniziative

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Oggi si inaugura l’edizione 2024 della manizione ’Ilfa’, organizzata dal Comune di Cesenatico assieme a Confesercenti e Confcommercio. Gli stand gastronomici sono allestiti in viale Anita Garibaldi e Leonardo da Vinci, in piazza del Monte, al Museo della Marineria e dall’altra sponda del porto vicino allo Squero. L’apertura è oggi a pranzo e la chiusura domenica a cena. Sono molte letive culturali e gli eventi che la città offre. Per i più piccoli oggi pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30, in via Fiorentini l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco organizza Pompieropoli, un evento ludico educativo per vivere l’emozione di essere pompieri per un giorno. Da domani a domenica, dalle 10 alle 18.30, i bambini potranno divertirsi con giochi giganti in legno in via Fiorentini e in spazi gioco in piazza Del Monte e in via Leonardo da Vinci.